Le métier de Consultant SEO (Search Engine Optimization) est devenu très populaire de nos jours… Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Jamais il n’a été aussi important de recruter un Expert du Référencement Naturel pour être visible sur Google. La concurrence en ligne se renforce chaque jour puisque les internautes sont de plus en plus nombreux à rechercher des informations ou produits en ligne. Tout projet évoluant dans l’univers digital a besoin d’un Consultant SEO.

En tant que Chef d’entreprise, Webmarketeur, Freelance ou étudiant, il y a plusieurs réalités du monde du référencement naturel que vous devriez connaitre avant de faire appel à un Consultant SEO Lille ou envisager de devenir Expert du Référencement.

Qu’est-ce qu’un Consultant SEO ?

Le Consultant SEO est une personne possédant un ensemble de compétences spécialisées dans le secteur du marketing digital. Il est garant de la stratégie de référencement et visibilité du site Internet de ses clients. Pour accomplir sa mission, l’Expert en Référencement met en œuvre un certain nombre de stratégies d’optimisation des contenus des sites pour les moteurs de recherche.

L’objectif principal du Consultant SEO est de faire progresser le trafic du site pour lequel il travaille en attirant toujours plus de nouveaux visiteurs pour les convertir en clients et ainsi développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’expertise en référencement SEO demande beaucoup de planification, stratégie et créativité. Ces qualités sont indispensables pour devenir un bon référenceur.

Comment devenir Consultant SEO ?

Tout le monde peut devenir un expert du référencement et le meilleur Consultant SEO d’aujourd’hui ne le sera probablement plus celui de demain car le moteur de recherche est en évolution jour après jour et qu’il faut se tenir informer des nouvelles mises à jour de l’algorithme Google. Il y a plusieurs conseils dont vous devrez tenir compte pour devenir Consultant SEO :

Comprendre le fonctionnement et rôle du moteur Avoir de bonnes bases en Marketing Digital Suivre une formation certifiée en Référencement Se tenir informé des actualités SEO sur les blogs Vous munir des bons outils SEO gratuits et payants Mettre en pratique vos connaissances sans trop rester théorique Savoir être patient S’inspirer des autres Experts en Référencement

Quelles sont les missions d’un Consultant SEO ?

Que vous soyez débutant ou expert en référencement sur Google, les missions que vous aurez à exercer en tant que Consultant SEO seront toujours les mêmes mais c’est l’usage des techniques de référencement qui sera différent en fonction des projets.

Il existe plusieurs techniques pour être en première page et dans le meilleur des cas première position sur le moteur de recherche. Pour vous faire gagner en visibilité sur Google, le Consultant SEO pourra mettre en pratique plusieurs prestations de référencement durant son accompagnement. Toutes ces missions sont complémentaires et sont à adapter en fonction des objectifs de votre site internet. Un site qui souhaite développer sa popularité sur Internet n’aura pas le même besoin qu’un autre désirant faire disparaître des informations nuisibles à son sujet par exemple.

La mission principale du Consultant SEO est de vous faire gagner en visibilité et c’est pour cela que vous embaucherez un Consultant SEO. Pour parvenir à ce résultat, le Consultant en Référencement pourra vous aider avec plusieurs prestations de référencement :

Audit SEO

Un audit SEO est une étude dont l’objectif est d’évaluer la compatibilité d’un domaine avec les critères de référencement d’un moteur de recherche. L’audit de référencement doit permettre d’identifier les forces et faiblesses d’un site afin qu’il puisse obtenir un meilleur classement dans les SERPs (Search Engine Results Page). Le Consultant SEO examine les différentes URLs du site pour délivrer une stratégie de référencement efficace et améliorer la visibilité du site.

Netlinking

La prestation de Netlinking va permettre de faire un état des lieux de la popularité d’un site internet. Les liens entrants (Dofollow, Nofollow, Redirigés), liens externes et ancres de liens sont audités dans ce type de prestation. Le Netlinking est donc une technique puissante qui permet d’obtenir des backlinks. Plus un site a de liens de qualité qui pointent vers lui, plus il sera perçu comme un site web fiable et pertinent par les moteurs de recherche en ligne. Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès et subir une pénalité de type Panda !

Rédaction SEO

La rédaction de contenu optimisé pour le SEO est indispensable pour positionner les pages de votre site devant vos concurrents sur Google. Le Content Marketing est un pilier de la stratégie de référencement naturel. Lisez des articles sur le site comme Espaces Web pour comprendre ce qu’est un contenu apprécié par les moteurs de recherche. Un bon contenu est un texte unique qui répond à l’intention de recherche tout en apportant une réponse précise à la requête de l’internaute. Avant de rédiger, il faudra généralement lister les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner.

Étude de mots-clés

La recherche de mots-clés est une tâche essentielle du Consultant SEO qui consiste à identifier les mots et expressions populaires que les gens utilisent dans les moteurs de recherche. L’étude de mots-clés vous aidera à découvrir les mots-clés génériques et longue traine (en fonction des volumes de recherches des internautes) sur lesquels le site pourra espérer se positionner. Si vous commercialisez des produits sur une place de marché, vous devrez aussi réaliser une recherche sémantique complète pour optimiser votre SEO Amazon par exemple.

Benchmark concurrentiel SEO

L’étude de la concurrence s’avère être très utile en matière de référencement naturel. Pour vous proposer une stratégie SEO efficace, le Référenceur devra auditer les techniques de référencement de vos concurrents. Si votre adversaire direct est mieux positionné que vous dans le moteur de recherche c’est parce qu’il propose un contenu rédactionnel plus qualitatif ou que son site est plus performant. Le benchmark concurrentiel apportera des éléments dont vous devriez vous inspirer pour votre site.

Analyse de logs

L’analyse des logs appartient au référencement technique. Elle permet de comprendre la manière dont les robots du moteur de recherche interagissent avec vos page web. L’objectif étant de maximiser le nombre et la fréquence des pages consultées par les robots afin d’être mieux positionné dans les SERPs.

Audit SEO Technique

Le SEO Technique désigne le processus d’optimisation de votre site web pour l’indexation et le crawl. Grâce au référencement technique, vous pouvez aider les moteurs de recherche à accéder aux pages de votre site. Il est important de faciliter le travail des robots pour espérer de bons positionnements sur Google. L’optimisation du chargement des pages est un critère de référencement appartient au SEO technique par exemple.

Référencement Local

Le référencement local (Local SEO), parfois appelé marketing local sur les moteurs de recherche, est un moyen très efficace de rendre visible votre entreprise auprès de clients locaux sur Internet. L’optimisation d’une page Google My Business est une étape indispensable pour être visible sur des requêtes locales des internautes.

E-Réputation

Le premier contact d’un internaute avec votre marque se fait majoritairement depuis le moteur de après une recherche. Le fait d’avoir une influence sur sa première impression peut considérablement contribuer à l’amélioration de la perception de votre marque par les futurs clients. Les faux avis, remarques négatives et positives envers vos produits sont des données à étudier et prendre en compte pour votre stratégie SEO.

Achat d’articles sponsorisés

L’achat d’articles sponsorisés est une pratique SEO à mettre en place si vous n’êtes pas en mesure de produire suffisamment de contenus optimisés pour le référencement sur votre site. Créer une page sans contenu est vain. Cependant, il faut savoir être prudent et maîtriser cette technique d’achats pour ne pas tomber dans la pénalité. Les articles sponsorisés sont souvent utilisés dans le cadre d’une stratégie de netlinking.

Cocon Sémantique

Les moteurs de recherche adorent les sites web qui leur permettent d’identifier facilement le contenu. La structure du site et de ses pages web sont fondamentales pour générer du trafic. En appliquant le concept de Cocon Sémantique à votre site web, c’est-à-dire en créant des groupes de contenus riches et des liens pertinents entre les pages, vous pourrez plus facilement être perçu comme expert sur la thématique que vous traitez et ainsi vous positionner.

PBN (private blog network)

Le “private blog network” est un réseau de blogs privé faisant autorité sur une thématique. Ce réseau de sites est utilisé pour créer des liens et transmettre de la popularité à un “money site”. Ce site aura quant à lui vocation à générer des conversions et du trafic qualifié.

Sortir d’une Pénalité Google

D’un point de vue SEO, le terme “pénalité” désigne tout impact négatif sur le classement et les positions suite à la mise à jour d’un algorithme (sanction algorithmique) ou après une action manuelle. Tout ce qui enfreint directement les guidelines de Google peut entraîner une pénalité. Le Consultant SEO est là pour vous aider à sortir d’une pénalité du moteur de recherche et retrouver du trafic.

Reporting SEO

Le reporting SEO donne un aperçu des performances d’un site web dans les moteurs de recherche et une évolution jour après jour des indicateurs observés. Le rapport SEO se focalise généralement sur les mesures

popularité, qualité de contenu et technique du site. Un bon rapport SEO permet aussi de mettre en évidence le travail d’une agence de référencement naturel ou d’un Consultant SEO.

Traduction de contenus Web

La traduction des contenus d’un site Internet est une étape indispensable pour tout site désirant cibler une nouvelle audience parlant une autre langue. Il ne s’agit pas d’une “simple” traduction automatique puisque les internautes ne recherchent pas les mêmes mots-clés dans tous les pays. Les SERPs ne sont pas non plus les mêmes en France qu’à l’étranger.

Coaching SEO

Le coaching SEO est un bon moyen pour vous former rapidement aux pratiques du référencement. Idéal pour obtenir rapidement des résultats et vous familiariser avec les techniques SEO. Freelance ou Auto-Entrepreneur, il est fort probable que vous deviez gérer seul la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Le coaching SEO est là pour vous aider à acquérir de nouveaux clients.

Formation SEO

Suivre une formation pour comprendre le référencement naturel est une bonne chose. Un référenceur pourra vous former pour gagner en autonomie et agir seul sur certains aspects de votre site (balises titles, meta descriptions, création de nouvelles pages). Vous éviterez ainsi de faire des erreurs et perdre en trafic.

Pourquoi avoir besoin d’un Consultant SEO ?

Comme expliqué ci-dessus, le référencement est important pour le succès de votre entreprise. Si cela n’est pas assez convaincant, voici d’autres raisons pour lesquelles vous devriez recruter un Consultant SEO :

Gagner du temps

Le temps, c’est de l’argent. Bien que vous puissiez exercer votre référencement seul, cela prendra du temps pour vous former au SEO. De plus, si vous essayez d’optimiser vous-même votre site web ou son contenu, vous pourriez faire des erreurs… Ces maladresses vont vous faire perdre en visibilité et demander du temps à corriger. Optimisez votre temps et engagez un Consultant SEO Freelance ou faites appel à une Agence de Référencement Naturel.

Économiser de l’argent

Si les outils et les logiciels d’optimisation des moteurs de recherche sont utiles, ils sont inutiles pour quelqu’un qui n’est pas compétent dans le domaine. La plupart des logiciels de référencement peuvent vous coûter plusieurs milliers d’euros par an. Utilisez donc ce budget pour recruter un Consultant en Référencement.

Obtenir de meilleurs résultats

Les Consultants en Référencement ont des années d’expérience. Vous pouvez donc être assuré que le travail sera fait efficacement si le Consultant SEO est certifié. Enfin, n’oubliez pas que le Référenceur Freelance a déjà travaillé pour différents clients et aura peut-être déjà accompagné un site dont l’activité similaire au vôtre…

Consultant SEO Freelance, “In House” ou en Agence ?

Maintenant que vous savez que le SEO est une étape obligatoire de toute stratégie webmarketing. Comment savoir de qui s’entourer pour assurer une bonne visibilité sur le moteur de recherche. C’est l’une des questions les plus difficiles qui, à mon avis, n’a pas de réponse parfaite mais qui dépendra tout simplement du budget.

Si vous disposez d’un budget marketing suffisant pour vous permettre de vous offrir une équipe interne, c’est alors la solution idéale. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un meilleur retour sur investissement si votre équipe est suffisamment qualifiée et motivée pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Si vous avez un budget moins conséquent, nous vous recommandons de travailler avec une agence de référencement naturel. L’Agence de référencement SEO pourra aussi être spécialisée en Référencement payant (SEA) et vous proposera probablement un accompagnement sur des campagnes sponsorisées Google Adwords. Cependant, il n’est pas impossible que plusieurs personnes soient consacrées à votre projet.

Si vous désirez un accompagnement SEO plus personnel et individualisé, je vous recommande de faire appel à un Consultant SEO Freelance. En effet, si votre budget est plus réduit et que vous ne voulez pas d’un investissement trop coûteux, je vous recommande l’option du consultant indépendant en référencement.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un Consultant SEO Freelance, d’une Agence ou de l’internalisation dans votre entreprise du Référencement Naturel, vous ne pouvez plus ignorer la puissance du référencement naturel dans votre budget marketing annuel. Autrement, vous laisserez une opportunité aux concurrents pour vous surpasser dans les SERPs.

Quel est le salaire d’un Consultant SEO ?

La rémunération brute annuelle en milliers d’euros d’un Consultant SEO dépendra de son expérience et du lieu où il exerce ses fonctions.

Ces données sont approximatives et sont là pour vous faire une idée du salaire moyen que vous pouvez espérer en tant que Consultant SEO en Agence, Freelance ou dans une entreprise (In House). Ces informations de rémunération sont aussi très utiles pour un recruteur ou chef d’entreprise qui souhaite établir un budget avant de recruter un Référenceur.